Yol kenarındaki merdivenlere çapıp takla attı

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde sabah saatletrinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Nebi Yaşar isimli sürücünün Lefkoşadan Girne'ye giderken kullanımındaki RD 680 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan beton merdivene çarpıp takla attı.
Kaza sonucunda sürücü hafif yaralanırken araçta büyük capta maddi hasar meydana geldi.
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