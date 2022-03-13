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Yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapatıldı

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Yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapatıldı
Ülkemizde sabah saatlerinde itibaren başlayaan kar yağışı bazı yerlerde ulaşomon aksamasına neden oldu.
Polisten yapılan açıklamaya göre Boğazköy Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne - Lefkoşa Anayolunun St Hilarion Kavşağı ile Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.
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