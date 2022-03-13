Yoğun kar yağışı nedeniyle yol kapatıldı

Ülkemizde sabah saatlerinde itibaren başlayaan kar yağışı bazı yerlerde ulaşomon aksamasına neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre Boğazköy Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, Girne - Lefkoşa Anayolunun St Hilarion Kavşağı ile Girne Sevgi Çemberi (alt geçit) arasındaki yol trafik akışına kapatıldı.