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Yine ölümlü kaza

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Yine ölümlü kaza
Güzelyurt - Lefke anayolu üzerinde gece yarısı meydana gelen kazada bir yaya olay yerinde hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 00.05 sıralarında, Güzelyurt Lefke Anayolu üzerinde, Güzelyurt istikametine dogru seyreden Lefke de sakin 33 yaşındaki Hasan YILMAZ, yönetimindeki NH 233 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizligi sonucu Yeşilyurt yakınlarında yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak gecmeye çalışan Lefke'de sakin 22 yaşındaki Abdullah KESKİN'e çarptı. Kaza sonucu yaya Abdullah KESKİN olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Hasan Yılmaz, tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.
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