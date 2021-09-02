Yine ölümlü kaza

Tatlısu - Girne anayolunun Küçükerenköy kavşağında günün ilk saatlerinde meydana gelen kazada bir motosikletli hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 00:20 sıralarında, Tatlısu Girne Anayolu üzerinde cristal bay marina kavşağı üzerinde kuzey istikametine doğru nefesinde 69 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Esentepe’de sakin Cristopher Browning (E-70) yönetimindeki RJ 113 plakalı salon aracı ile Küçükerenköy köy çıkışında dikkatsizce kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Girne – Tatlısu anayoluna çıkış yaptığı sırada ana yol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Tatlısuda sakin Bülent GÜZELKESKİN (E-58) yönetimindeki SL 143 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Bülent GÜZELKESKİN olay yerinde yaşamını yitirdi. RJ 113 plakalı salon araç sürücüsü Cristopher BROWNİNG tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.