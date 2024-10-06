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Yine motosikletli kazası, yine ölüm

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Yine motosikletli kazası, yine ölüm
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Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu’nun ilk kilometrelerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 31 yaşındaki Nasuf Nevenov Kaloyanov hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kaloyanov (E-31), saat 08.00 sıralarında, yönetimindeki RS 479 plakalı motosiklet ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Mebel Oto Galeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak, çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Nasuf Nevenov Kaloyanov olay yerinde yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
 
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