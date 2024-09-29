Yine kaza, yine ölüm

Girne - Tatlısu anayolunda saat 10.45 sıralarında yaşanan kazada bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 10.45 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolunun 28-29. km'leri arasında, Tatlısu istikametine doğru seyreden Refika KAVALCI (K-62) yönetimindeki KD 869 plakalı salon araç sürücüsünün karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden yolun güney kısmında bulunan Atatürk Caddesine dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan İskele'de sakin Oleksandr AKSONOV (E-30) yönetimindeki 6H 7957 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışları sonucunda yaşandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet yolun güney kısmından dışarıya çıkıp konteynere ve demir korkuluklara çarpıp durmuştur. Kaza sonucu sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında, KD 869 plakalı araç sürücüsü Refika KAVALCI tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.