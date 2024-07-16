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Yine kaza yine ölüm

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Eski Lefkoşa-Girne anayolunda aracıyla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybeden 24 yaşındaki Sudan uyruklu Ammer Yassır Babıker Dafaalla, yoldan çıkıp selvi ağacına çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaşamını yitirdi

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Yine kaza yine ölüm
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Trafik yine can aldı. Eski Lefkoşa-Girne anayolunda Boğazköy'de dün meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Sudan uyruklu Ammer Yassır Babıker Dafaalla yaşamını yitirdi.
Kaza saat 14:00 sıralarında meydana geldi.
24 yaşındaki Sudan uyruklu Ammer Yassır Babıker Dafaalla, Gönyeli-Boğazköy Anayolu üzerinde KR 559 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan selvi ağacına çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Dafaalla, olay yerinde yaşamını yitirdi
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