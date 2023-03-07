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Yine kaza, yine ölüm

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Yine kaza, yine ölüm
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Ercan - Gaziköy anayolunda bu sabah çöp kamyonu sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada karşı istikametten gelmekte olan sürücü hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ümit ILGAN (E-40) yönetimindeki çöp kamyonu ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada anayol üzerinde bulunan Birkayalar petrol önlerine geldiğinde, dikkatsizliği ve anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçmesi sonucu, o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Sadık Özcan TOPKAYALI yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan TOPKAYALI (E-53), ağır yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmekte.
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