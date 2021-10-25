banner583
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
8 0
29 0
 
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
15 0
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
36 0
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
52 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
36 0
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
25 0
banner661
banner726

Yine kaza, yine ölüm

banner476

banner714
Yine kaza, yine ölüm
banner721

Girne-Karakum’da meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki Besiki Bakhsoliani hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 10:00 sıralarında, Girne-Karakum’da, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, Arapköy’de sakin Besiki Bakhsoliani (E-55), yönetimindeki LT 905 plakalı araç ile Girne istikametinden Çatalköy istikametine doğru seyrettiği bir sırada, gidişine göre yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp, reklam tabelasına çarptı.
  
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.