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Yine kaçak et

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Yine kaçak et
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Derinya Sunur Kapısı'nda dün akşam polis tarafından yapılan aramada 500 kg kaçak et ele geçirildi.
Polisten verilen bilgiye göre, 21 Haziran 2024 tarihinde, saat 20.40 sıralarında, Mağusa’da Derinya Kara Giriş Kapısı'nda, Güney Kıbrıs' tan  KKTC’ye geçiş yapan Mustafa Kasapoğlu (E-60) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş 500 kg kuzu eti tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan eşi  Songül Kasapoğlu (K-56)  tutuklandı. Polisin konu ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturma devam etmekte.
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