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Yine iş kazası yine ölüm

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Arapköy’de ölümlü iş kazası meydana geldi. İstinat duvarının çökmesi sonucu dozer operatörü 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu hayatını kaybetti

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Yine iş kazası yine ölüm

 
Arapköy’de, dün öğlen saatlerinde bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, Çatalköy’de sakin 37 yaşındaki Mustafa Kocabaşoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay saat 12:45 sıralarında meydana geldi.
Arapköy’de Laden Sokak üzerinde, Çatalköy’de sakin Mustafa Kocabaşoğlu, kullanımındaki kazıcı yükleyici araç (kepçe) ile yapımı devam eden bir inşaatın çevre taş duvarının toprak dolgusunu yaptığı sırada, taş duvarın yıkılması sonucu 6 metre derinliğe aracın devrilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
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