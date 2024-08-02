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Yine iş kazası: 1 yaralı

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Yine iş kazası: 1 yaralı
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Arapköy’de bir şirkete ait atölyede çalışan Mamezarip Kurbanov (E-62), iskele üzerinde kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre dün yaşanan olayın ardından  Kurbanov, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, omurgasında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından Nöroşirüji Servisinde gözetim altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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