Yine iş kazası: 1 ölü

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Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazi içerisinde, özel bir siteye ait enerji hattı çekilmesi sırasında direğin üzerinde çalışan kişi direğin devrilmesi sonucunda ağır şeilde yaralanırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
07.11.2024 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Gönyeli - Boğazköy Eski Anayolu üzerindeki arazi içerisinde, özel bir siteye ait enerji hattı çekildiği sırada, elektrik direği üzerinde çalışmakta olan Taımoor ANSAR (E-33) direğin devrilmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Sorşturma devam etmektedir.
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