Yine hurdalık yangını

Ülkemizde son zamanlarda giderek artan çöp ve hurdalık yangınlarına bugün bir yenisi daha eklendi.Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy - Haspolat arasında kalan yol üzerinde bulunan Genç Yem Fabrikası'nın karşısında bulunan hurdalıkta bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.Yanan hurda araçlardan hava çıkan kara dumanlar nedeniyle gökyüzü adeta kararırken, bu kara dumanların etrafa zehir saçtığı iddia edildi.Hurdalıktakı yangını söndürmek için itfaiye ekipleri burada çalışma başlattı.