Yıllardır bitmeyen hesaplaşma

Güzelyurt halkı “Ne huzurumuz ne de can güvenliğimiz kalmadı” diyerek yaşanan olaydan ciddi şekilde tedirgin oldu



Güzelyurt’ta sokak ortasında, vatandaşların olduğu bir ortamda silahlar konuştu. Saldırganlar kalabalığın ortasında silahlarına sarılmaktan çekinmedi ve hem görgü tanıkları hem de güvenlik kameralarının gözü önünde mermi yağdırdılar

Güzelyurt Çarşısı’nda geçtiğimiz Pazar akşamı yaşanan ve tüm ülkeyi derinden sarsan silahlı saldırı olayının yankıları halen sürüyor.

Güzelyurt Sağlık Ocağı ve Zümrütköy’e kadar uzanan olaylar sinsilesinde istenmeyen bazı üzücü durumlar da yaşandı. Silahlı saldırı olayının ardından yaralılar ilk olarak Güzelyurt Sağlık Ocağı’na götürülürken, polise, gözü dönmüş saldırganların sağlık ocağına silahlı saldırı düzenleyebilecekleri ihbarı dahi yapıldı.

Güzelyurt’un merkezinde, çarşının göbeğinde faaliyet gösteren Walk of Fame isimli kafede iki grup arasında sözlü tartışmayla başlayan gerginlik önce kavgaya ardından da bıçak ve silahların konuştuğu bir saldırı olayına dönüştü. “Ne huzurumuz ne de can güvenliğimiz kalmadı” diyen bölge halkı yaşanan olaydan ciddi şekilde tedirgin oldu.

Uzun yıllardır, Özdaş kardeşler ve silahlı saldırı gerçekleştiren grup arasında sebebi bilinmeyen bir husumet devam ediyor. Bu husumet neticesinde geçtiğimiz Pazar akşamı çıkan kavgada Tamer Özdaş Tüm ve Taner Özdaş Tüm, Nevzat Volkan isimli şahsın silahından çıkan kurşunlarla vuruldu. Vurulmalarının ardından saldırganlar tarafından darp da edilen her iki şahsın tedavisine YDÜ Hastanesi’nde devam ediliyor.

Polis, zanlı Nevzat Volkan’ın öldürme kastı ile Özdaş kardeşlere ateş ettiğini belirtirken, olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül’ün yanı sıra 3 kişi daha önceki akşamüzeri tespit edilerek tutuklandı.