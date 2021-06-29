banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
5 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
17 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
714 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
42 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
146 0
banner661
banner682

Yiğitler muhtarına ağlıyor

banner476

banner666
Yiğitler muhtarına ağlıyor
Mesarya köylerinden Yiğitler"'in sevilen muhtarı Raşit Özsağlam kaldığı kerpiç evin çökmesi sonucunda ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre olay 29.06.2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Yiğitler’de Yusuf Alçıcı Caddesi N0.17 adresinde sakin Raşit ÖZSAĞLAM (E-70) Hacer ÖZSAĞLAM (K-65) ve Müseret ÖZSAĞLAM (K-34) ile birlikte yaşadığı eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın ikinci katındaki  yatak odasının içerisinde yatağında yatıtığı esnada üst katın çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kalmıştır. Tüm şahıslar  olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarılmış ve  Raşit ÖZSAĞLAM ambulansta ve  Gazimağusa Devlet Hastabesi'nde  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamıni yitirdi. Olayda yaralanan Hacer ÖZSAĞLAM ile Müseret ÖZSAĞLAM Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındılar.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.