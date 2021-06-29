Yiğitler muhtarına ağlıyor

Mesarya köylerinden Yiğitler"'in sevilen muhtarı Raşit Özsağlam kaldığı kerpiç evin çökmesi sonucunda ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre olay 29.06.2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Yiğitler’de Yusuf Alçıcı Caddesi N0.17 adresinde sakin Raşit ÖZSAĞLAM (E-70) Hacer ÖZSAĞLAM (K-65) ve Müseret ÖZSAĞLAM (K-34) ile birlikte yaşadığı eski kerpiçten inşa edilmiş iki katlı binanın ikinci katındaki yatak odasının içerisinde yatağında yatıtığı esnada üst katın çökmesi sonucu oluşan moloz yığınlarının altında kalmıştır. Tüm şahıslar olay yerine gelen köylülerin yardımı ile moloz yığınlarının altından çıkarılmış ve Raşit ÖZSAĞLAM ambulansta ve Gazimağusa Devlet Hastabesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamıni yitirdi. Olayda yaralanan Hacer ÖZSAĞLAM ile Müseret ÖZSAĞLAM Gazi Mağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alındılar.