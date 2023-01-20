Yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili biri hekim, biri eczacı 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da yeşil reçeteli ilaçların reçete edilmesi konusundaki usulsüzlükle ilgili biri hekim, biri eczacı olmak üzere üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2022 yılı eylül-ekim aylarında Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71), yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.’nın (E-27) teşvikiyle muayene etmediği kişiler adına yazdı. Söz konusu hekim, reçeteleri M.T.’ye (E-32) vererek eczacı E.A.’ya ulaştırdı.
Resmi evrak sahteleme ve sahte resmi evrağı tedavüle sürme meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, hekim İ.İ.(E-71), eczacı E.A.(E-27) ve reçetelerin eczacıya ulaşmasını sağlayan M.T.(E-32) tutuklandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.