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Yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili biri hekim, biri eczacı 3 kişi tutuklandı

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Yeşil reçeteli ilaçlarla ilgili biri hekim, biri eczacı 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da yeşil reçeteli ilaçların reçete edilmesi konusundaki usulsüzlükle ilgili biri hekim, biri eczacı olmak üzere üç kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2022 yılı eylül-ekim aylarında Gazimağusa’da hekim olarak görev yapan İ.İ.(E-71), yeşil reçeteye tabi olan ilaçları, eczacı E.A.’nın (E-27) teşvikiyle muayene etmediği kişiler adına yazdı. Söz konusu hekim, reçeteleri M.T.’ye (E-32) vererek eczacı E.A.’ya ulaştırdı.
Resmi evrak sahteleme ve sahte resmi evrağı tedavüle sürme meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, hekim İ.İ.(E-71), eczacı E.A.(E-27) ve reçetelerin eczacıya ulaşmasını sağlayan M.T.(E-32) tutuklandı.
 
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