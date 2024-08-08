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Yere düşen çantayı çaldılar

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Havaalanına giden yolcu park alanında unutulan ve içerisinde 7 bin Dolar, 10 bin TL, kulaklık bulunan el çantasını alıp kaçan iki hırsız yakalandı

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Yere düşen çantayı çaldılar
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Demirhan’da meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan Rumierz Leszek ve Rumierz Martin Leszek tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 6 Ağustos 2024 tarihinde saat 17:30 raddelerinde KKTC Havaalanına giden yolcu park alanı içerisinde isminin baş harfleri M.M.Ö.’ye ait ve kendisi tarafından konu yerde unutulan içerisinde 7.050 ABD Doları yaklaşık olarak 10.000 TL, 1 adet Apple marka Airpod kulaklık ve mesleki kimlik kartı bulunan kahverengi renk el çantasını bularak sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, olayın aynı gün kendilerine bildirildiğini, zanlıların da aynı gün tespit edilerek, haklarında tutuklama emri alındığını söyledi.

Polis, sirkat edilen 1 adet apple marka airpod kulaklık sahibinin tespit etmiş olduğu sinyal sonucu ZVB068 plakalı araç içerisinde bulunduğunu açıkladı.

Polis, aracı kiralayan Rumierz Martin Leszek’in huzurunda araçta yapılan arama sonucu yolcu ve sürücü koltuğu arasında bulunan kapaklı bölüm içerisinde yaklaşık olarak 10.000 TL, bir adet Apple marka Airpod kulaklık ve kahverengi renk el çantasının bulunduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 7050 ABD dolarının henüz tespit edilemediğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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