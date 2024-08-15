banner913
banner932
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
Orta Doğu’dan 100 bin kişi tahliye edilebilir
3 0
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
Dünyanın en büyük bakır madeninde işçiler grevde
3 0
 
Haspolat şehitleri anıldı
Haspolat şehitleri anıldı
17 0
Kırtasiyede cinsel saldırı
Kırtasiyede cinsel saldırı
196 0
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
Merit’ten KKTC vatandaşı 10 öğrenciye daha eğitim bursu
101 0
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
44 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
31 0
banner1032

Yerde bulduğu parayla kredi kartı borcunu ödedi

banner1020

Demirhan'da bir kişinin park yerinde düşürdüğü poşette bulunan bin Sterlin parayı çalan Mehmet Arslan, Lefke'de yakalandı. Paraları kredi kartının borcuna yatırdığını söyleyen zanlı, teminatla serbest kaldı

banner1045
Yerde bulduğu parayla kredi kartı borcunu ödedi
banner971

Demirhan’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Arslan dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde saat 15:15 raddelerinde Demirhan'da Sevgi Caddesi üzerinde M.A.’nın park yeri içerisinde düşürmüş olduğu poşet içerisinde bulunan bin Sterlin paranın çalındığını söyledi. 

Ergüleç, olayın polisin bilgisine 09.08.2024 tarihinde geldiğini, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 10 Ağustos 2024 tarihinde Lefke’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifadesinde paraları kredi kartının borcuna yatırdığını söylediğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, TC vatandaşı olduğunu ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. 

Polisin ardından söz alan zanlı ise pişman olduğunu, suçunu kabul ettiğini söyledi. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına,2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. 

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.