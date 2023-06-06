Yerde bulduğu kredi kartıyla 2 bin TL harcadı

Lefkoşa Fuar alanında düzenlenen konserde başkasının yere düşürdüğü kredi kartını bulan 53 yaşındaki Ferit Sakarya, söz konusu kredi kartıyla 5 kez markette toplam 2 bin 120 TL harcama yaptı ancak çok geçmeden yakalandı

Lefkoşa’da 2 Haziran’da 53 yaşındaki Ferit Sakarya’nın, düşürülen kredi kartını bularak söz konusu kredi kartından toplam 2 bin 120 TL harcama yaptığı tespit edildi. Sakarya tutuklandı.

Zanlı Ferit Sakarya dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, 2 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa Fuar alanı içerisinde düzenlenen konser alanında Karşıyaka'da Ferit Sakarya’nın bahse konu fuar alanı içerisinde C. Y. tarafından düşürülen kredi kartını bularak sirkat ettikten sonra 3 Haziran 2023 tarihinde konu kredi kartı ile Karşıyaka'da faaliyet gösteren bir markette 5 kez temassız olarak kullanıp toplamda 2 bin 120 TL alışveriş yaptığının tespit edildiğini anlattı.

Polis, meselenin polisin bilgisine 4 Haziran 2023 tarihinde gelmesi üzerine Ferit Sakarya’nın aynı gün tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının gönüllü ifade verdiğini ve dava tebliğinde de işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini anlattı.

Polis, zanlının etki edeceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır bulunabilmesi için mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

