Yerde bulduğu cüzdanı çaldı

Güney'de yaşayan Suriyeli bir kişi, Erülkü Süpermarket'in oto parkında yerde bulduğu ve içerisinde 12 bin TL'ye yakın para bulunan cüzdanı çaldıktan sonra Metehan'dan Güney'e geçerken tutuklandı. Cüzdanı polise vereceğini iddia eden zanlı cezaevine gönderildi

Erülkü Süpermarket'in park yerinde, yerde bulduğu cüzdanı çalan kişi tutuklandı.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında 43 yaşındaki Samaa Al Salim, Demirhan’daki Erülkü Süpermarket'in park yerinde yerde bulduğu cüzdanı, içindeki 11 bin 920 TL ile birlikte çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Samaa Al Salim dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 15 Eylül 2024 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket'e alışveriş için gelen Güney Kıbrıs'ta sakin zanlının oto park içerisinde yerde bulmuş olduğu Minareliköy'de sakin isminin baş harfleri S.Ç.’ye ait mavi renk markası meçhul para cüzdanını ve içerisindeki 11,920 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün kamera görüntülerinden tespit edilerek KKTC’den çıkış yapacağı sırada Metehan kara giriş kapısında tespit edilerek derdest emri ile tutuklandığını, sirkat edilen cüzdan ve içerisinde 11,920 TL zanlının kullanımındaki NXT 077 plakalı aracın bagaj kısmında bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde cüzdan ve parayı barikattaki polise vereceğini söylediğini ancak sınır kapısına gitmeden önce Girne’ye gittiğini, yemek yediğini, fırsatı varken cüzdanı polise veya marketteki görevlilere vermediğini belirtti.

Zanlının Suriye uyruklu olup, güneyde yaşadığını, evli ve 2 çocuk babası olduğunu, geçimini restoran işletmeciliği yaparak sağladığını kaydeden polis, ülkede bağı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı ise niyetinin çalmak olmadığını, barikattaki polisi bildiği için cüzdanı ona vermek üzere aldığını, zaten ihtiyacı olmadığını öne sürdü.

Yargıç ise, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.