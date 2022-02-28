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Yenikent yolunda yürekler ağıza geldi

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Yenikent yolunda yürekler ağıza geldi
Lefkoşa'da sabah saatlerinde sürücünün dikkatsizliği sonucu yaşanan kazada yürekler ağıza geldi.
Yenikent- Kermiya yolunda bir araç sürücüsünün dikkatsiz şekilde dönüşe geçmesi nedeniyle o sırada süratli şekilde gelen diğer araç sürücüsünün önünü kesmesi sonucu çarpıştılar. Çarpışma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü kaldırıma çarparak yoldan çıktı ve takla atarak yol kenarındaki dere yatağında tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu bir araç sürücüsü hafif yaralandı.
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