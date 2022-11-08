Yeniboğaziçi’nde Sahil Operasyonu

Yeniboğaziçi’nde gerçekleştirilen “Sahil Operasyonu” sonucu 110 gram eroin ile 70 gram metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi





Yeniboğaziçi’nde, önceki gün 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Sahil Operasyonu” sonucu bir kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında 22 yaşındaki isminin baş harfleri A.K’nin üzerinde yapılan arama sonucu, yaklaşık 110 gram ağırlığında eroin türü ile yaklaşık 70 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

