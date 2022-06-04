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Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı

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Yeniboğaziçi'nde kaynak makinesinden çıkan yangında otobüs durakları, sulama boruları ve meyve ağaçları yandı

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Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı

Yeniboğaziçi'nde, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusundaki çeşitli meyve ağaçları yandı. Olayda ihmalkarlığı olduğu tespit edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 12:30 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde İ.G.(E-52), kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.  Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları tarafından söndürüldü.  Yangın sonucu 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçları yandı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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