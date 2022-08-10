Yeniboğaziçi Belediyesi Plajındaki restorant kül oldu

Yeniboğaziçi Belediyesi Plajında faaliyet gösteren restoranda yangın çıktı.Polisten verilen bilgiye göre, 07:20 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde, Yeniboğaziçi Belediyesi Plajında faaliyet gösteren restoranda meydana gelen yangın sonucu binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait tanker ile müdahale ediliyor. Soğutma çalışmaları sürüyor.