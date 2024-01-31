banner913
banner932
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
19 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
16 0
 
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
45 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
21 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
47 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
147 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
31 0
banner1012
banner985

Yeni Erenköy'de iki kişi bir konteyner evde ölü bulundu

banner974
Yeni Erenköy'de iki kişi bir konteyner evde ölü bulundu
banner971
Yeni Erenköy'de bir konteyner ev içerisinde yaşamını sürdüren iki kardeş bugün öğle saatlerinde ölü bulundu.
Olayla ilgili olarak Polis şu açıklamayı yaptı:
"31.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeni Erenköy’de kalmakta oldukları konteyner ev içerisinde, Halil YILDIZÇOBAN (E-47) ve Kemal YILDIZÇOBAN (E-49) ölü olarak bulunmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir."
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.