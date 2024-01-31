Yeni Erenköy'de iki kişi bir konteyner evde ölü bulundu

Yeni Erenköy'de bir konteyner ev içerisinde yaşamını sürdüren iki kardeş bugün öğle saatlerinde ölü bulundu.

Olayla ilgili olarak Polis şu açıklamayı yaptı:

"31.01.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeni Erenköy’de kalmakta oldukları konteyner ev içerisinde, Halil YILDIZÇOBAN (E-47) ve Kemal YILDIZÇOBAN (E-49) ölü olarak bulunmuşlardır. Soruşturma devam etmektedir."