Yeni doğmuş bebek hayata tutunamadı

Gazimağusa Devlet Hastanesinde dün doğan bir kız bebek hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Betül Güngör’ün bebeği, kalbinin düzensiz atması üzerine, yeni doğan bebek ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.

GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK

Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa’da faaliyet gösteren Sakarya Eczanesi isimli işyerine girilerek, iş yeri içerisinden yaklaşık 300 TL bozuk para ve Küçük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Erkayalar Ese Ticaret isimli iş yerinden yaklaşık 800 TL nakit para çalındığını açıkladı.

Her iki olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.L’nin (E-39) tutuklandığı bildirildi.