Yeni Boğaziçi yasta

Trafik canavarı aramızdan sevilen bir simayı daha aldı. Yeni Boğaziçi köyünün sevilen ismi Kuşaf Alimünyum şirketi direktörlerinden Erman Kuşaf dün gece yarısı geçirdiği trafi kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yeniboğaziçi’nde sakin 42 yaşındaki Erman KUŞAF, yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından önce orta refüj üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola giriş yaptıktan sonra tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Erman KUŞAF olay yerine yaşamını yitirdi.

