Yeni Boğaziçi Kamping alanında bir karavan ev kül oldu

Yeniboğaziçi'nde bulunan Salamis Kamping Alanı'nda bir karavan evde meydana gelen yangın sonucunda karavan kül oldu.Bugün saat 13:40 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde bulunan Salamis Kamp Alanı içerisinde, Adnan Acar'a ait karavanda, jeneratörün düzensiz elektrik vermesi neticesinde karavanın elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesine ait tanker tarafından müdahale edildi.Yangın sonucu, Adnan Acar'a ait karavan tamamen, Adem Dağlı'ya ait karavan ise kısmen yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.