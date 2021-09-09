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Yeğenine tecavüz eden amcaya 23 yıl hapis

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Bafra'da 2017 yılında 10 yaşındaki öz yeğenine tecavüz eden ve 2 yıl boyunca tecavüz etmeye devam eden sanık Fatih Bozkurt, 23 yıl hapse mahkum edildi

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Yeğenine tecavüz eden amcaya 23 yıl hapis
 
Bafra'da ülkeyi infiale sürükleyen tecavüz davasında karar açıklandı.  2017 yılından itibaren 2 yıl boyunca 10 yaşındaki öz yeğenine tecavüz eden sanık Fatih Bozkurt 23 yıl hapse mahkum edildi.
Tecavüz mağduru kızın annesi, Fatih Bozkurt’un yeğenine attığı mesajları görmüş, olay ortaya çıkmıştı.
Aile 24 Eylül 2019 tarihinde polise gidip, kızlarının amcasının tecavüzüne uğradığına dair şikâyetçi olmuştu. Şikâyet edildiğini bir şekilde öğrenen Fatih Bozkurt, polise yakalanmamak için  2 gün gizlenmişti.
Polis ekipleri, 48 saat süren aramalar sonucu Bozkurt’u Büyükkonuk’ta ormanlık alanda tespit ederek, yakalamıştı. Zanlı ifadesinde yeğenini rızası ile birlikte olduklarını öne sürmüştü.
Olay ülkede büyük bir infiale neden olmuş, zanlının tutukluluk talebi ile çıkarıldığı mahkeme önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.   

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