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Yedidalga'da sınır sorunu nedeniyle kan aktı

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Yedidalga'da sınır sorunu nedeniyle kan aktı
Yedidalga’da E.A. (E- 60), aralarındaki sınır sorunu yüzünden Naci Tekin’e (E-63) tüfekle ateş ederek, yaraladı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 22.40 sıralarında Şehit Salih Hüseyin Sokak’ta meydana gelen olayda, E.A tasarrufundaki av tüfeğiyle  Naci Tekin’e  2 el ateş  ederek başı ve gözünden yaralayıp adam öldürmeye teşebbüs etti.
Tekin, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı. E.A tutuklandı.
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