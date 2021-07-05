Yedidalga'da sınır sorunu nedeniyle kan aktı

Yedidalga’da E.A. (E- 60), aralarındaki sınır sorunu yüzünden Naci Tekin’e (E-63) tüfekle ateş ederek, yaraladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün 22.40 sıralarında Şehit Salih Hüseyin Sokak’ta meydana gelen olayda, E.A tasarrufundaki av tüfeğiyle Naci Tekin’e 2 el ateş ederek başı ve gözünden yaralayıp adam öldürmeye teşebbüs etti.

Tekin, Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı. E.A tutuklandı.