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Yedidalga'da büyük yangın

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Yedidalga'da büyük yangın
Lefke bölgesinin yeşiliyle bilinen köylerinden Yedidalga köyünün dağlık kısmında öğle saatlerine doğru başlayan yangın büyüdü.
Bölgeden alınan bilgiye göre dağdan başlayan yangın, rüzgârdan dolayı köyün içine kadar sıçradı.

Tam olarak olmasa da, kontrol altına alınmaya çalışılan yangının söndürülmesi için; İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve vatandaşlar büyük çaba sarf ettiği bildirilmekte.
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