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Yedidalga askeri limanında balıkçı tekneleri yandı

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Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda gece 00.30  civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede çıkan yangında 4 balıkçı teknesinden  2’si kısmen, 2’si ise tamamen zarara uğradı

Yedidalga askeri limanında balıkçı tekneleri yandı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Sahil Güvenlik Yedidalga Grup Komutanlığı ve balıkçıların ortaklaşa kullandığı Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nda gece 00.30  civarında sivil teknelerin bağlı bulunduğu bölgede, balıkçı teknelerinde yangın çıktı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtfaiye ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edilerek, teknelerdeki yangın söndürüldü.  Yangın neticesinde 4 balıkçı teknesinden  2’si kısmen, 2’si ise tamamen zarara uğradı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’ndaki yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere bugün sabah saatlerinde barınağı ziyaret etti. 
Bakan Oğuz, yangından  tekneleri zarar gören balıkçılar ile görüştü.  Ziyarette, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Daire yetkileri de hazır bulundu.
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