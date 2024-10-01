Yazışmaları sildiler

Lefkoşa’da sahte vekaletnameyi tapu dairesine sunarak, taşınmaz mal satıp 520 bin Sterlin elde edilmesiyle ilgili tutuklanan zanlıların telefonlarında bir birbirleriyle yazışmalarının silindiği tespit edildi. Polis, zanlı Yücel’in söz konusu paradan sadece 60 bin euro para aldığını söylediğini ve geriye kalan büyük meblağın arandığını belirtti

Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından tutuklanan Enver Yücel’in ardından Şener Dağgül, Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk isimli şahıslar da dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Yücel’in 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 3 Eylül 2024 tarihinde tapu dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde suçla bağlantılı Doğuş Erzan, Sadık Öztürk ve Şener Dağgül’ün de tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı Dağgül’ün gönüllü ifade verdiğini, zanlı Öztürk’ün ofisinde arama yapıldığını, bir miktar para bulunduğunu kaydetti. Polis, Yücel’in ifadesinde söz konusu paradan sadece 60 bin euro para aldığını söylediğini açıkladı. Polis, geriye kalan büyük meblağın arandığını belirtti. Polis, sahte 2 vekaletname, bir pasaport fotokopisi ve bir adet başvuru formu tespit ettiklerini ifade etti.

Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan incelemede bir birbirleriyle yazışmalarının silindiğini tespit ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.