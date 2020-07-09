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Yayla sahilinde 30 Suriyeli mülteci tespit edildi

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Bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edildi.

Yayla sahilinde 30 Suriyeli mülteci tespit edildi

 

Mültecilerle  birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı.

Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

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