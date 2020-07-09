Yayla sahilinde 30 Suriyeli mülteci tespit edildi

Bu sabah 06:30 sıralarında, Yayla köyü sahiline çıkmaya çalışan, 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edildi.

Mültecilerle birlikte, tekneyi kullanan 2 kaptan tutuklandı. Operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda polis ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.