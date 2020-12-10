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Yayaya çarptı kaçtı

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Lapta’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında, araç yayaya çarpıp kaçtı.

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Yayaya çarptı kaçtı

 

  
Ülkü Durgut isimli yaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kazaya karışmış olan araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyreden plakası ve kimliği meçhul araç sürücüsü, yolu yaya olarak geçmeye çalışan Ülkü Durgut (K-25)'a çarpıp olay yerinden kaçmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Ülkü Durgut'un kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kazaya methaldar araç ve sürücüsünün tespit çalışmaları devam ediyor.”

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