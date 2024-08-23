Yayaya çarpıp kaçan araç sürücüsü tespit edilerek tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14 Ağustos’ta saat 00.15 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda Gazimağusa istikametine doğru giden ve Demirhan Yeni Evler Sokak yol kavşağında yolun solunda yol kenarındaki yaya Muhammed Abdullah’a (E-20) çarpıp durmayarak olay yerinden ayrılan kişi tutuklandı.
Kaza ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu kazaya karışan aracın plakasının GY 322 ve sürücüsünün ise Münevver Gürler (K-41) olduğu tespit edildi. Gürler, bugün tespit edilerek tutuklandı.
Kazada yaralanan yaya Muhammed Abdullah, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olmuştu.
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