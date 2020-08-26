Yayaya ağır yaralandı

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, yaşanan yaya kazasında bir kişi yaralandı.Bugün saat 10.50 sıralarında Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 53 yaşındaki Turgay Çetinkaya, yönetimindeki MA 184 plakalı araç ile Gönyeli Çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Hidden Garden düğün salonu önlerine geldiği zaman yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçemeye çalışan Emrullah AKIN'a çarptı.Kaza sonucu yaralanan yaya Emrullah AKIN kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.Kazanın hemen ardından Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan olay yerine giderek inccelemelerde bulundu