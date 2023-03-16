Yatak odasında 11 kök hintkeneviri çıktı

Lefkoşa’da, 23 yaşındaki Erdinç Canbaz’ın evinde toplam 11 kök hintkeneviri bitkisi ve 200 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Lefkoşa’da, 23 yaşındaki Erdinç Canbaz’ın kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 11 kök hintkeneviri bitkisi, 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Erdinç Canbaz dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada yatak odası içinde 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri ile içinde hintkeneviri olduğuna inanılan sarma sigara ve içinde 200 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan metal öğütücünün bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, aranan bir şahıs ile soruşturulacak kişiler ve ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

