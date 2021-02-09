banner583
banner590
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
83 0
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
19 0
 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
628 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
25 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
401 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
24 0
banner529
banner570

Yasaklar başladı, kazalar azaldı

banner476

Yasaklar başladı, kazalar azaldı
banner601
KKTC’de son 1 hafta içerisinde 8 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.
1 - 7 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisindeki trafik kazaları, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak ve diğer etkenler sebebiyle meydana geldi.
Lefkoşa’da 3, Gazimağusa’da 2, Girne’de 2 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere kazalarda toplam hasar miktarı 72 bin 300 TL oldu.
Polis tarafından aynı tarihler arasında ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam bin 532 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.