banner480
banner69
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
14 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
24 0
 
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
50 0
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
Acil Durum Hastanesi açılışını bekliyor
26 0
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
36 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
71 0
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
17 0
banner529

Yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

banner476

Yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için oy verme işlemi sürerken iki yerde, yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, Tuzla'da, 108 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, beraberindeki örnek oy pusulasını, oy kullandığı gerçek oy pusulasıyla birlikte katlayarak sandığa attı.

Gazimağusa'da 89 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmenin ise cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Polis, her iki olayla ilgili yasal işlem başlattı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.