Yasa dışı bahis sitesi çalışanlarına sahte çalışma izni çıkardı

Yasa dışı bahis sitesi elemanlarına sahte çalışma izni çıkarılmasıyla ilgili emare alınan evraklarla ilgili yapılan incelemede, suçla bağlantısı tespit edilen Cüneyt Diker yakalandı

Yasa dışı bahis sitesi Perabet’in elemanlarına sahte çalışma izni çıkarılmasıyla ilgili 2021 yılında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında emare alınan evraklarla ilgili yapılan inceleme sonucu suçla bağlantısı tespit edilen Cüneyt Diker tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 4 Nisan 2019-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte belge hazırlanmasını tahrik etme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonda Yusuf Kaplan’ın yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti verdiği tespit edilerek tutuklanan B.K.’ye eşi M.K’.nin Lefkoşa’da faaliyet gösteren temizlik şirketi üzerinden çalışma izni çıkardığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, 2021’de Yusuf Kaplan’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, soruşturma kapsamında söz konusu temizlik şirketinden birçok evrakın emare olarak alındığını ve incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, emarelerle ilgili yapılan inceleme sonucunun 4 Eylül 2024 tarihinde belirlendiğini, söz konusu temizlik şirketinde muhasebeci olarak çalışan zanlı Cüneyt Diker’in sanal bahis sitesinde çalışan 3 kişinin hizmet akdine imza atarak sahtelediğini ve Çalışma Bakanlığına vererek, tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, önceki gün tutuklanan zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis memuru, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.