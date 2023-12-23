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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

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Askeri yasak bölgeden kaçak olarak Kuzey’e geçen ve Metehan Sınır Kapısı yakalandıktan sonra üzerinde 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Belçika uyruklu Alexandros Gıovanez, tutuklu yargılanacak

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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçen ancak Metehan Sınır Kapısı civarında yakalanan ve üzerinde yapılan aramada 3 gram 240 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan Belçika uyruklu Alexandros Gıovanez “Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Metehan Sınır Kapısı civarından ülkeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 3 gram 240 miligram gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 Aralık’ta Güney Kıbrıs’tan 10 euroya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlı hakkında askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan da soruşturma başlatıldığını ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 45 günü aşmayacak süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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