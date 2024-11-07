Yargıçtan “öğrencilere denetim” çağrısı

Lefkoşa’da satır ve bıçakla önce bir vatandaşı tehdit eden, ardından da darp ettiği polisin kolunun kırılmasına neden olan Uche Michael Mekwunye, 4 yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan yargıç, “Ülkemize gelecek öğrenciler daha sıkı denetimden geçirilmelidir” dedi

Lefkoşa’da, satır ve bıçakla önce bir vatandaşı, ardından da polisi tehdit edip, ittiren Uche Michael Mekwunye 4 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın öğrenci olduğu bir ülkede böylesi bir suça karışmasını, polislere saldırmasını hoş göremeyeceklerini dile getirdi, “Üniversite adası olarak anılan ülkemize gelecek öğrenciler daha sıkı denetimden geçirilmelidir” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç okudu.

Yargıç, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı'da bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda, kendisine apartmanda ne iş olduğunu sorup, orayı terk etmesini isteyen apartman sakini K.V.’nin kaldığı dairenin kapısını tekmelediğini, bağırıp çağırarak rahatsızlık verdiğini, akabinde elinde bulundurduğu 28 santimlik bıçak ve satırla K.V.’nin üzerine yürüdüğünü söyledi.

Yargıç, sanığın olay yerine giden ve kendisini tutuklamaya çalışan görevli polislere direnip ittirerek “Polisi Darp Görevinden Men” suçunu işleyip kendisini tutuklamaya çalışan polis memuru M.A.’yı ittirerek kolunun kırılmasına sebebiyet verdiğini belirtti.

Yargıç, sanığın ayrıca bindirildiği RHA 4158 plakalı polis aracının arka sol bagaj kapısını tekmeleyerek sol kapının dıştan eğip, sol kapının içindeki tahtaların ve menteşelerini de kırarak kasti hasara uğrattığını belirtti.

Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup, mahkum ettiklerini ifade etti.

Yargıç, vahim zarar suçunun 7 yıl hapis öngördüğünü ifade ederek, olayda korkutmak amacıyla bıçak ve satır taşımasını, görevini yapan polislere saldırmasını ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç, vahim zarar suçlarının yaygın olduğuna dikkat çekerek, mahkemelerin yıllık faaliyet raporlarına da bu durumun yansıdığını belirtti.

Yargıç, sanığın öğrenci olduğu bir ülkede böylesi bir suça karışmasını, polislere saldırmasını hoş göremeyeceklerini dile getirdi.

“Sanık adeta dehşet saçtı” ifadesini kullanan Yargıç “Üniversite adası olarak anılan ülkemize gelecek öğrenciler daha sıkı denetimden geçirilmelidir” dedi.

Yargıç, toplum huzurunu bozan yaygın suçlara hapis dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi. Yargıç, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

