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Yaren Canev Şengül bulundu

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Yaren Canev Şengül bulundu
Cumartesi gününden beridir kayıp olduğu bildirilen 16 yaşındaki Paşaköy sakini Yaren Canev Şengül’ün bulunduğu bildirildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. 
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