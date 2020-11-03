Yardımcı ev kül oldu

Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde bir evin alt kısmında yardımcı eb olarak kullanılan evde çıkan yangın sonucunda eşyalar küle döndü.
Polisten verilen bilgiye göre bu sabah saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa ÖZKURAL’a ait ikametgahın alt kısmında yardımcı ev olarak kullanılan ikametgah içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, içeride bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmekte.
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