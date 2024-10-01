Yaralının hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartışıp yumruk attığı kişinin düşerek beyin kanaması geçirmesine neden olan Ghulam Awais'in yanında bulunan bir kişi daha aranıyor. Yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp suçundan tutuklanan Ghulam Awais dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 26 Haziran 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kemal Aşık Caddesi'nde bulunan otobüs terminali önünde trafikte kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı ve kendisine vuracağından korktuğu için İ.B.’nin yüzüne yumruk atıp, yere düşmesine ve kafasını taşa çarpmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, İ.B.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, beyin kanaması nedeniyle nöroloji servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, olay yerindeki kameraların incelendiğini, o esnada zanlının yanında başka bir şahsın daha olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, söz konusu şahsın da olaya karıştığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının ifadesinde tartıştıklarını, olay anında yanında başka biri olduğunu ve onun İ.B.’ye vurduğunu iddia ettiğini belirtti. Polis, bu yönde soruşturma sürdüğünü belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.