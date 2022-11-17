Yaralı sürücülerin isimleri belli oldu

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada yaralanan sürücülerin isimleri belli oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Murat URAL (E-22) yönetimindeki FL 670 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Çukurova Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj içerisinden karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten Gazimağusa istikametine doğru seyreden Hüseyin MARAŞLI (E-68) yönetimindeki HA 326 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.
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