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Yapay Zeka Operasyonu kapsamında iki kişi tutuklandı

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Yapay Zeka Operasyonu kapsamında iki kişi tutuklandı
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Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Yapay Zeka Operasyonu ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında dün iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilerek, tutuklanan V.A.(E-21) ve P.R.’nin (E-23) Girne’de kaldıkları ikametgahlarda yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında Mefhetron türü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.
Aramada ayrıca, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 30 gram ağırlığında sıvı yağ ve 50 gram ağırlığında sabun ile LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet pul ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, macun, mantar ve 2 adet metal öğütücü ile bir adet hassas terazi tespit edilerek, emare olarak alındı.
 
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